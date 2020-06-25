В центре Пскова к ноябрю откроют четырехполосную улицу

25 Июнь 2020 2020-06-25T19:31:05+03:00

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Четыре полосы откроют в Пскове к ноябрю на улице Яна Фабрициуса, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live:

«Здесь, конечно, ситуация чуть получше, чем на перекрестке Индустриальной и Инженерной. Здесь больше понимания с коммуникациями, поэтому на всех участках уже идут работы по засыпке, - уточнил Борис Елкин. - Люди, конечно, выражают недовольство: участок небольшой, а работы идут достаточно долго. Но сейчас основные проблемы и вопросы решены. И уже можно оценить «предфинальный» вид улицы».

По словам председателя комитета, теперь на Яна Фабрициуса будет четыре полноценные полосы и широкие тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU