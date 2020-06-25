2020-06-25T19:51:19+03:00
Общество

По маршруту "Псков-Великие Луки" будет ходить поезд три раза в неделю

Ольга Чернышева
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Поезд из Пскова в Великие Луки будет ходить три раза в неделю, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live:

«Из-за пандемии планы относительно запуска поезда пришлось поменять. Но о точной дате с РЖД общаемся буквально каждый день. Пока планируется, что это будет июль», - добавил Елкин.

Между Псковом и Великими Луками будет курсировать дизельный поезд РА-2. «По комфортности он уступает «Ласточке», но тоже неплохой: с мягкими сиденьями, достаточно современный. Такой же ходит, например, между Анапой и Крымом, в Ленинградской области», - сообщил председатель комитета.

Расписание нового поезда будет увязано с расписанием «Ласточки». «Пока мы говорим о трех днях - пятница, суббота и воскресенье. Если направление станет популярным, будем развивать его и дальше. Если не будет пользоваться популярностью, придётся закрыть. Возить воздух - неэффективно», - заявил Елкин.

По пути состав будет делать семь остановок во всех крупных районных центрах. При покупке билетов «туда-обратно» будут предоставляться скидки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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