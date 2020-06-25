2020-06-25T20:12:12+03:00
Общество

Публикуем список 45 дворовых проездов, которые отремонтируют в 2020 году

Ольга Чернышева
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В 2020 году запланирован ремонт 45 дворовых проездов по следующим адресам:

ул. Юбилейная, д. 58

ул. Коммунальная, дома 63, 75, 75б

проезд у дома № 16 по ул. Западная и дома № 69б по ул. Коммунальная

проезд у дома № 2 по ул. Рокоссовского и дома № 73 по Рижскому пр.

Рижский пр., дома 83, 83а, 91, 91а, 95

проезд у дома № 54 по ул. Коммунальная и дома № 6а по ул. Западная

проезд от ул. Рокоссовского до дома № 6 по ул. Байкова

ул. М. Горького, дома 39а - 41/9

ул. Конная, дома 28-30

ул. Народная, д. 31

Рижский пр., дома 42а, 44, 51а, 52, 62-62а

ул. Юбилейная, дома 73-75, 81а-83

ул. Максима Горького, д. 35

ул. Звездная, д. 14 - пр. Энтузиастов, д. 7

ул. Алтаева, дома 16, 18, 20 - ул. Новоселов, д. 7

ул. Ижорского батальона, дома 5, 5а, 10

ул. Л. Поземского, дома 60, 64

ул. Герцена, д. 6а - ул. Труда, д. 5

ул. Труда, д. 18

ул. Сиреневый бульвар, дома 13, 15 - ул. Звездная, д. 20

ул. Новоселов, дома 11-21

ул. Индустриальная, д. 1

ул. Шелгунова, дома 9/2 - 15

ул. Набережная р. Великой, д. 6

ул. Я. Фабрициуса, дома 6, 28, 29

ул. К. Маркса, д. 41

ул. Вокзальная, дома 36, 40, 48

ул. Бастионная, дома 13, 13а

Октябрьский пр., дома 31, 33

ул. Харченко, дома 20, 27

Кресты, ДОС, д. 119

ул. Я. Райниса, дома 48-54

На благоустройство территорий выделят 100 миллионов рублей из субсидий областного бюджета. На каждый округ выходит порядка 6,5 млн рублей.

По состоянию на 29 мая 2020 года заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов на общую сумму 71 млн рублей сроком выполнения до 15 октября. Это районы центра города, Запсковья и ближнего Завеличья. Остальные объекты будут разыграны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Публикуем список 45 дворовых проездов, которые отремонтируют в 2020 году
По маршруту "Псков-Великие Луки" будет ходить поезд три раза в неделю
В центре Пскова к ноябрю откроют четырехполосную улицу
Минздрав предупредил об опасности ношения масок на подбородке
Бывшего главу Печорского района оштрафовали за оскорбление полицейских
Псковичей предупреждают о повышенном уровне ультрафиолета
Стало известно, когда в Пскове могут открыться кинотеатры
Псковичей приглашают поучаствовать в проекте по активному долголетию
На смену рекордной жаре придут дожди: прогноз погоды в Пскове на июль
Псковичи засняли лося, бегающего утром по улицам города
Младшие школьники получат бесплатное горячее питание в новом учебном году
Губернатор Псковской области вместе с семьёй поучаствовал во всероссийском голосовании
Псковичи стали свидетелями необычного атмосферного явления
Невельскому району присвоили звание "Края партизанской славы"
Небольшое ДТП под Псковом объединило 13 человек
Советская актриса сбежала на отдых в Псков вместе с дочкой и отцом
Погода на 25 июня в Пскове: жара не спадет
Скончался преподаватель ПсковГУ
Пскович получил 17 лет за двойное убийство
Где и когда построят новую инфекционную больницу
Пскович получил ожог от борщевика в городе, направляясь за продуктами
МЧС по Псковскому району предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности
В городе Пскове проходит акция «Я рисую мелом»
В Псковской области за сутки победили коронавирус 49 человек
В Великих Луках сгорело два продуктовых магазина