Публикуем список 45 дворовых проездов, которые отремонтируют в 2020 году

25 Июнь 2020 2020-06-25T20:12:12+03:00

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В 2020 году запланирован ремонт 45 дворовых проездов по следующим адресам:

ул. Юбилейная, д. 58

ул. Коммунальная, дома 63, 75, 75б

проезд у дома № 16 по ул. Западная и дома № 69б по ул. Коммунальная

проезд у дома № 2 по ул. Рокоссовского и дома № 73 по Рижскому пр.

Рижский пр., дома 83, 83а, 91, 91а, 95

проезд у дома № 54 по ул. Коммунальная и дома № 6а по ул. Западная

проезд от ул. Рокоссовского до дома № 6 по ул. Байкова

ул. М. Горького, дома 39а - 41/9

ул. Конная, дома 28-30

ул. Народная, д. 31

Рижский пр., дома 42а, 44, 51а, 52, 62-62а

ул. Юбилейная, дома 73-75, 81а-83

ул. Максима Горького, д. 35

ул. Звездная, д. 14 - пр. Энтузиастов, д. 7

ул. Алтаева, дома 16, 18, 20 - ул. Новоселов, д. 7

ул. Ижорского батальона, дома 5, 5а, 10

ул. Л. Поземского, дома 60, 64

ул. Герцена, д. 6а - ул. Труда, д. 5

ул. Труда, д. 18

ул. Сиреневый бульвар, дома 13, 15 - ул. Звездная, д. 20

ул. Новоселов, дома 11-21

ул. Индустриальная, д. 1

ул. Шелгунова, дома 9/2 - 15

ул. Набережная р. Великой, д. 6

ул. Я. Фабрициуса, дома 6, 28, 29

ул. К. Маркса, д. 41

ул. Вокзальная, дома 36, 40, 48

ул. Бастионная, дома 13, 13а

Октябрьский пр., дома 31, 33

ул. Харченко, дома 20, 27

Кресты, ДОС, д. 119

ул. Я. Райниса, дома 48-54

На благоустройство территорий выделят 100 миллионов рублей из субсидий областного бюджета. На каждый округ выходит порядка 6,5 млн рублей.

По состоянию на 29 мая 2020 года заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов на общую сумму 71 млн рублей сроком выполнения до 15 октября. Это районы центра города, Запсковья и ближнего Завеличья. Остальные объекты будут разыграны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU