Ослаблен, но не отменен: в Пскове будет снят ряд ограничений

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:12:22+03:00

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В Псковской области отменят обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет и беременных. Данное решение планируется принять на заседании оперативного штаба, которое состоится сегодня, 26 июня, сообщает Telegram-канал «Псковский правдоруб».

Пожилые люди под свою ответственность получат право выйти на работу. Впрочем, им все еще рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

Также в полном объёме и без ограничений заработают салоны красоты и парикмахерские. При этом мастера должны будут соблюдать все меры санитарной безопасности: носить маски, перчатки, пользоваться дезинфицирующими средствами и пользоваться защитными экранами.

С 1 июля также разрешат работать муниципальным баням, но при условии неполной, 50-процентной загрузк, и с санитарными ограничениями.

ИСТОЧНИК KP.RU