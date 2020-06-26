Стало известно, когда в Пскове начнут строительство нового моста

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:14:59+03:00

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Власти Псковской области рассчитывают начать строительство нового моста через реку Великую возле Пскова в 2021 году.

Мост разгрузит областной центр. Он будет соединять напрямую два транспортных коридора: на Балтию и на Питер и Москву

Из федерального бюджета в 2021 год на это выделено 2,5 млрд рублей, столько же - в 2022.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Елкин отметил: «Наша задача в этом году пройти повторную экспертизу, проторговать мост и начать закупку материалов»

ИСТОЧНИК KP.RU