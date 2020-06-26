2020-06-26T10:16:04+03:00
Общество

Псковским детям раздали игрушки и печенье

Анна Лаба
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В Пскове прошла акция «Щедрый склад», в рамках которого семьи с детьми от 0 до 3 лет получили вещи, игрушки и печенье. Об этом сообщается в группе псковского отделения Российского детского фонда в соцсети «ВКонтакте».

Для получения поддержки семьи приходили с паспортами и справками, подтверждающими нуждаемость. Приходили малообеспеченные, многодетные и семьи с детьми-инвалидами.

Подобные мероприятия еще будут проходить, поделились в организации Российского детского фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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