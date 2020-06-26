Псковским детям раздали игрушки и печенье
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В Пскове прошла акция «Щедрый склад», в рамках которого семьи с детьми от 0 до 3 лет получили вещи, игрушки и печенье. Об этом сообщается в группе псковского отделения Российского детского фонда в соцсети «ВКонтакте».
Для получения поддержки семьи приходили с паспортами и справками, подтверждающими нуждаемость. Приходили малообеспеченные, многодетные и семьи с детьми-инвалидами.
Подобные мероприятия еще будут проходить, поделились в организации Российского детского фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU