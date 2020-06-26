2020-06-26T10:47:53+03:00
Происшествия

Пьяный эстонец по ошибке попытался въехать в Псковскую область

Анастасия Тарасова
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Пьяный эстонец попытался въехать в Псковскую область на своём автомобиле, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Гражданин Эстонии на автомобиле Ford Focus попытался въехать на территорию России через пункт пропуска «Куничина Гора» в Печорском районе. Мало того, что у мужчины не было документов, он еще и был пьян.

При выяснении обстоятельств происшествия стало ясно, что мужчина приехал в пункт пропуска «Койдула» в Эстонии по ошибке: якобы просто перепутал направление движения, проехал мимо эстонских контрольных органов и прибыл в Россию, где его уже задержали бдительные псковские пограничники.

Нарушитель передан сотрудникам МО МВД РФ «Печорский», а после вытрезвления привлечен за нарушение режима государственной границы к административной ответственности в виде штрафа и депортирован в Эстонскую Республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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