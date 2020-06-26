Нелегальные экскурсии убьют туризм в Пскове
Псков может стать экскурсионно непривлекательным из-за гидов без лицензии, они ухудшают качество экскурсий, передала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова.
Роспотребнадзор еще не одобрил работу турагентств, и нет возможности вести экскурсии даже для небольших групп. «Здесь мы немножко не видим логики, поскольку если это городской отель, то люди приехали явно с познавательными целями – они всё равно ходят по городу. Если бы нашим туроператорам разрешили с определёнными ограничениями обслуживать экскурсантов, это было бы уместнее, чем обращения туристов к каким-то нелегальным экскурсоводам, нарушающим правила и не уплачивающим налоги», – внесла ясность президент ассоциации.
Она взяла на себя ответственность за всех работников: «Туроператоры готовы соблюдать всё что угодно, лишь бы начать работать». По её словам, меры государственной поддержки не спасают туристическую отрасль в полной мере.
ИСТОЧНИК KP.RU