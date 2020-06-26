Нелегальные экскурсии убьют туризм в Пскове

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:07:33+03:00

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Псков может стать экскурсионно непривлекательным из-за гидов без лицензии, они ухудшают качество экскурсий, передала президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова.

Роспотребнадзор еще не одобрил работу турагентств, и нет возможности вести экскурсии даже для небольших групп. «Здесь мы немножко не видим логики, поскольку если это городской отель, то люди приехали явно с познавательными целями – они всё равно ходят по городу. Если бы нашим туроператорам разрешили с определёнными ограничениями обслуживать экскурсантов, это было бы уместнее, чем обращения туристов к каким-то нелегальным экскурсоводам, нарушающим правила и не уплачивающим налоги», – внесла ясность президент ассоциации.

Она взяла на себя ответственность за всех работников: «Туроператоры готовы соблюдать всё что угодно, лишь бы начать работать». По её словам, меры государственной поддержки не спасают туристическую отрасль в полной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU