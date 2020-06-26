Новые правила для водителей вступят в силу с 1 июля
Для автомобилистов с 1 июля вступят в силу новые правила, которые затронут обязательный медицинский осмотр, импорт праворульных машин и легализации тюнинга. Информацию передает Autonews.
Водителям необходимо будет сдавать больше анализов, если врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.
Транспорт категории М2 и М3 будет сложнее импортировать, поставить на учет и эксплуатировать. Запретят ввозить праворульные строительные машины, грузовики с манипуляторами, микроавтобусы и пассажирские автобусы.
Кроме этого, начнут действовать новые правила по легализации изменений в конструкции автомобиля. При модификации водитель должен будет проверить машину в специальной лаборатории.
ИСТОЧНИК KP.RU