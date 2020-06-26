Новые правила для водителей вступят в силу с 1 июля

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:43:09+03:00

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Для автомобилистов с 1 июля вступят в силу новые правила, которые затронут обязательный медицинский осмотр, импорт праворульных машин и легализации тюнинга. Информацию передает Autonews.

Водителям необходимо будет сдавать больше анализов, если врач-нарколог найдет признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками.

Транспорт категории М2 и М3 будет сложнее импортировать, поставить на учет и эксплуатировать. Запретят ввозить праворульные строительные машины, грузовики с манипуляторами, микроавтобусы и пассажирские автобусы.

Кроме этого, начнут действовать новые правила по легализации изменений в конструкции автомобиля. При модификации водитель должен будет проверить машину в специальной лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU