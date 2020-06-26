В Пскове по маршруту № 17 запустили автобус на газу

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:58:26+03:00

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В Пскове в тестовом режиме запустили пассажирский автобус МАЗ 203-й модели, использующий в качестве топлива сжиженный газ. Об этом сообщил Борис Елкин, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в прямом эфире ПАИ-live «На ходу» 25 июня.

Автобус курсирует в Пскове по маршруту № 17.

Борис Елкин отметил, что автобус предоставлен на тест-драйв из Белоруссии. Во время эксплуатации автобус показал двойную экономию по сравнению с аналогичными моделями, работающими на дизельном топливе.

«Псковпассажиравтотрансу» из Московской области передано 12 автобусов Mercedes 2004-2005-го года. На данный момент проводятся работы по их техническому обслуживанию: предприятие восстанавливает их и красит.

Сейчас в планах у региональных властей приобрести более 200 новых автобусов. «Мы рассчитываем, что массовое приобретение новых автобусов для «Псковпассажиравтотранса» начнём в этом году», – отметил председатель комитета.

По его словам, сделать это будет нелегко, так как мощности многих заводов на пределе и уже расписаны. Вся Россия обновляет автобусный парк, поэтому региону придётся постоять в очереди за новыми автобусами, заключает Борис Елкин.

ИСТОЧНИК KP.RU