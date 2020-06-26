«Билет в будущее» поможет псковским школьникам найти свое призвание

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:28:51+03:00

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В июле в Псковской области стартует проект «Билет в будущее», направленный на раннюю профессиональную ориентацию ребят, обучающихся в 6-11-х классов. Об этом сообщается на официальном сайте Псковской области.

«Билет в будущее» должен будет помочь подросткам и их родителям определиться с выбором профессии.

«Мы ставим перед собой цель не просто профориентации — мы хотим помочь детям сформировать осознанный выбор профессии», - подчеркнула директор департамента по реализации проектов развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы» Евгения Кожевникова.

Проект состоит из трех этапов: профориентационной онлайн-диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории.

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Вход на онлайн-платформу проекта будет доступным для всех, но, чтобы поучаствовать в полном цикле, родителям нужно будет зарегистрировать своих детей для участия в проекте.

Данный проект будет осуществлен благодаря соглашению между Комитетом по образованию Псковской области и оператором проекта Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы».

ИСТОЧНИК KP.RU