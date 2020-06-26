В Пскове основам цифровой экономики обучат 2 тысячи выпускников

26 Июнь 2020 2020-06-26T12:57:23+03:00

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В ближайшие четыре года в Псковской области за счет участия в национальном проекте "Цифровая экономика" обучат более 2,1 тыс. выпускников вузов.

ПсковГУ разработал уникальные образовательные программы, после прохождения которых студенты смогут работать на высокотехнологичных производствах региона. Это позволит снизить отток молодежи в другие субъекты РФ, сообщило ТАСС со ссылкой на руководителя управления цифрового развития и связи Псковской области Дениса Матвеева.

Обучение в сфере цифровой экономики будет доступно не только выпускникам ПсковГУ, но и учащимся других вузов Псковской области. Обучение будет вестись на базе опорного вуза региона, где создан единственный в России институт игропрактики: специалисты учреждения ведут занятия в игровой форме и помогают освоить в том числе основы цифровизации.

Денис Матвеев отметил, что проще перестроить сознание студента, а не человека, который отработал по специальности достаточно длительное время.

Обучение позволит ввести в учреждениях региона систему управления проектами, что поможет контролировать эффективность работы подчиненных.

ИСТОЧНИК KP.RU