Псковичи могут принять участие в образовательном проекте «ЗаРождение»
В Псковской области проходит социальный проект «ЗаРождение». Он нацелен на поддержание беременных женщин. Об этом сообщает газета «Псковская провинция».
Спонсором проекта выступает Фонд президентских грантов РФ. Организатор Диана Грибанова призывает к участию всех молодых родителей, чтобы пройти обучение.
Занятия включают в себя: лекции о предстоящих родах, способах самопомощи, об уходе за малышом, общении с ним, грудном вскармливании.
В рамках программы работают медики и психологи. Проводятся вебинары, выездные экспресс-курсы в районы, бесплатные консультации по вопросам беременности, родов и материнства.
В итоге, планируется создать пособие и обучающий видеокурс для будущих родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU