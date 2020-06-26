Псковичи могут принять участие в образовательном проекте «ЗаРождение»

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:20:33+03:00

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В Псковской области проходит социальный проект «ЗаРождение». Он нацелен на поддержание беременных женщин. Об этом сообщает газета «Псковская провинция».

Спонсором проекта выступает Фонд президентских грантов РФ. Организатор Диана Грибанова призывает к участию всех молодых родителей, чтобы пройти обучение.

Занятия включают в себя: лекции о предстоящих родах, способах самопомощи, об уходе за малышом, общении с ним, грудном вскармливании.

В рамках программы работают медики и психологи. Проводятся вебинары, выездные экспресс-курсы в районы, бесплатные консультации по вопросам беременности, родов и материнства.

В итоге, планируется создать пособие и обучающий видеокурс для будущих родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU