Роспотребнадзор высказался об уничтожении коронавируса ультрафиолетом
Исследователи из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета доказали, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно уничтожить коронавирус.
Учёные во главе с доктором Энтони Гриффитсом экспериментировали с "заражённым" вирусом материалом, пытаясь очистить его разными дозами дальнего ультрафиолетового излучения.
Вирус был уничтожен на 99% за 6 секунд при дозировке в 5 мДж/см2, а полностью удалось его устранить с поверхности за 25 секунд.
Как отметил врач-дезинфектолог псковского центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Владимир Никифоров: «это вполне логично <…> подобные эффекты у таких установок были давно, и еще с советского союза улучшаются и дорабатывается. Эти ультрафиолетовые лампы на то и направлены, чтобы уничтожать вирус. Просто тут данные ученые пытаются это доказать и обосновать».
ИСТОЧНИК KP.RU