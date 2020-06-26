2020-06-26T19:38:34+03:00
Общество

Роспотребнадзор высказался об уничтожении коронавируса ультрафиолетом

Анастасия Тарасова
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Исследователи из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета доказали, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп способно уничтожить коронавирус.

Учёные во главе с доктором Энтони Гриффитсом экспериментировали с "заражённым" вирусом материалом, пытаясь очистить его разными дозами дальнего ультрафиолетового излучения.

Вирус был уничтожен на 99% за 6 секунд при дозировке в 5 мДж/см2, а полностью удалось его устранить с поверхности за 25 секунд.

Как отметил врач-дезинфектолог псковского центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Владимир Никифоров: «это вполне логично <…> подобные эффекты у таких установок были давно, и еще с советского союза улучшаются и дорабатывается. Эти ультрафиолетовые лампы на то и направлены, чтобы уничтожать вирус. Просто тут данные ученые пытаются это доказать и обосновать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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