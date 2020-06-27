300 мест на 50 лет: подробности строительства новой больницы в Пскове

27 Июнь 2020 2020-06-27T10:32:37+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона в своём Instagram-аккаунте рассказал подробности о строительстве новой инфекционной больницы, которая будет построена благодаря содействию Владимира Путина.

По мнению экспертов, осенью этого года вероятна вторая волна заболевания коронавирусом, однако, Псковская область к этому времени уже будет готова к новой волне угрозы.

Отмечается, что строительство новой больницы в Пскове завершится уже осенью. В новой больнице будет 300 коек: 200 – в Пскове и 100 – в Великих Луках.

На данный момент Минобороны уже приступило к работам по возведению областной инфекционной больницы. В Пскове корпус новой инфекционной больницы будет построен в районе улицы Шестака, а в Великих Луках — в Южном микрорайоне.

Кадровой основой для новой больницы станут псковские врачи. «Вместе с депутатами Псковского областного Собрания мы постараемся сделать всё необходимое для того, чтобы обеспечить медикам достойные условиях труда», – отметил Михаил Ведерников.

Также в видеообращении было отмечено, что формулировка «быстро возводимая постройка» не должна никого пугать, потому что расчётный срок эксплуатации здания новой больницы составляет 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU