2020-06-27T10:29:03+03:00
Общество

Псковские пенсионеры примут участие в компьютерном многоборье

Анастасия Тарасова
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Пенсионеры Псковской области примут участие в финале 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, чемпионат будет впервые проводиться в онлайн-формате. Участникам предстоит пройти проверку знаний по интернет-безопасности, продемонстрировать работу с поисковыми системами и электронными ресурсами. В рамках заочного тура финалисты выполнят презентацию, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие соревнований пройдет 8 июля в формате видеоконференции, 9 июля начнется само соревнование. Видеотрансляцию кибер-соревнований среди пенсионеров можно будет посмотреть на сайтах Пенсионного фонда и Союза пенсионеров.

Организатором мероприятия выступает Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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