2020-06-27T12:00:16+03:00
Общество

В Пскове планируют установить памятник Савве Ямщикову

Анастасия Тарасова
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Вчера на заседании Комитета по социальным вопросам Депутаты Псковской городской Думы рассмотрели предложение об установке памятника Савве Ямщикову, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Справка: Ямщиков Савва Васильевич - заслуженный деятель искусств России, реставратор, академик РАЕН. Его деятельность для Пскова весьма значительна: он собрал уникальную выставку ста икон "Живопись древнего Пскова», написал книгу "Мой Псков". В последнее время он вел работы по восстановлению исторического облика города и заповедника "Пушкинские горы". Похоронен, согласно собственному желанию, в Пушкинских Горах на городище Воронич.

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Депутаты единогласно рекомендовали главе города вынести данный вопрос на очередную 39-ую сессию Псковской городской Думы, которая пройдет уже 30 июня.

Памятник представляет собой бронзовую ростовую скульптуру на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек. Также вокруг памятника планируется сделать имитацию руинированных фундаментов из местного известняка, повторяющих фрагмент Псковской башни Окольного города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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