Митрополит Тихон высказался о поправках в Конституцию

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:09:25+03:00

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил с разъяснением смысла голосования и принятия поправок в Конституцию России. Видеообращение опубликовано на сайте Псковской епархии.

Митрополит Тихон отметил, что то, что изменено и декларировано в новом тексте Конституции поистине историческое событие.

Владыка отметил, что духовные проблемы рождаются, в том числе из-за неправильного устройства государства. «Войны, разруха, несправедливость в управлении – всё это порождает и гражданские, и духовные проблемы», – сказал митрополит.

Митрополит подчеркнул, что такие изменения, как законодательное определение статуса семьи, кардинально направлены на важнейшие бытийные основы жизни, которые сейчас будут заложены, в том числе в Основном законе государства.

Напомним, Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию будет проходить в течение шести дней до основной даты голосования, начиная с 25 июня.

Митрополит Тихон о поправках в Конституцию России.По просьбе братии и прихожан Псково-Печерского монастыря, а также священников Псковской епархии, митрополит Тихон выступил с разъяснением смысла голосования и принятия поправок в Конституцию России.

ИСТОЧНИК KP.RU