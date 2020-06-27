В Великих Луках ищут «приемную маму» для котят

27 Июнь 2020 2020-06-27T14:35:06+03:00

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Жительница города Великие Луки опубликовала просьбу помочь найти котятам «приемную мать».

Около десяти дней назад крохотных котят нашли на помойке, запакованными в пакет.

Просьба о помощи в поиске кормящей кошки для котят была опубликовано сегодня в группе «подслушано Великие Луки» в социальной сети «Вконтакте». Женщина, у которой на данный момент живут котята отметила, что малышам уже подыскали новый дом, нужно только выкормить их пока они не подрастут.

Фотографии из группы "Подслушано Великие Луки"

«Я домой заявляюсь только к ночи... сердце болит за зверьков, <…> выкормить их можно из пипетки, шприца. При условии, что есть на это время <…> Я взяла котят к своей кошке, но у нее больше нет молока, мои котята выросли и нашли свой дом» - поделилась великолучанка.

ИСТОЧНИК KP.RU