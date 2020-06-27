Свекровь с невесткой украли рельсы в Дедовичском районе

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:20:50+03:00

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В Дедовичском районе 45-летняя женщина со своей 22-летней невесткой привлечена к уголовной ответственности за кражу 4 металлических рельс, сообщили в районной прокуратуре.

Следствие установило, что 12 апреля около 18:00 злоумышленницы украли четыре металлические рельсы общей стоимостью более 4 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновным

наказание в виде 5000 и 6000 тысяч рублей соответственно. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU