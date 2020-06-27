В Пскове возможно отреставрируют памятник Александру Невскому

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:39:47+03:00

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В Министерстве культуры обсудили планы по реставрации объектов культурного наследия, связанных с именем Александра Невского. Об этом вчера сообщила пресс-служба ведомства.

Реставрация памятника будут осуществлена в рамках празднования в России 800-летия со дня рождения Александра Невского.

В заседании участвовали заместители министра культуры, заместитель председателя Патриаршего совета по культуре иеромонах Павел и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Было объявлено, что выбрано семь объектов культурного наследия, которые будут отреставрированы в ближайшем будущем, а также несколько объектов, где будут проведены фасадные работы. Было предложено привлечь волонтёров к работам на памятниках и в храмах, связанным с Александром Невским. Пока объекты не названы, будет ли отремонтирован наш монумент в память о Ледовом побоище остается только гадать.

Праздничные мероприятия в честь великого русского святого планируется провести в Нижнем Новгороде и Твери в течение 2020 года. В следующем году празднования пройдут в Пскове, Великом Новгороде, Калининграде, Ярославле и в других российских городах.

Организаторы намерены построить формат мероприятий таким образом, чтобы отразить все важные черты фигуры Александра Невского – его воинские заслуги, духовную жизнь, его деятельность по государственному строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU