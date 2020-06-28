Жара и грозы: прогноз погоды в Пскове на 28 июня

28 Июнь 2020 2020-06-28T09:22:21+03:00

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Погода в Пскове всё еще остается жаркой.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем нас ждет до +30 °C. При этом стоит ждать кратковременных дождей и гроз.

По данным Псковского ЦГМС, днем ождиается от +25 до +30°C , ночью от +12 до +17 °C. Ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Сегодня, начиная с периода 10-13 часов по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни.

ИСТОЧНИК KP.RU