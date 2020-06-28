Жара и грозы: прогноз погоды в Пскове на 28 июня
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Погода в Пскове всё еще остается жаркой.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем нас ждет до +30 °C. При этом стоит ждать кратковременных дождей и гроз.
По данным Псковского ЦГМС, днем ождиается от +25 до +30°C , ночью от +12 до +17 °C. Ожидается переменная облачность. Ветер северо-восточных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
Сегодня, начиная с периода 10-13 часов по Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами ливни.
ИСТОЧНИК KP.RU