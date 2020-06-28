Два человека умерли от Covid-19 в Псковской области
Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 27 июня, увеличилось на 55 человека и достигло 2 722 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 11 человек и достигло 947, а число умерших увеличилось - 21.
Также по данным на утро 28 июня в регионе за все время было сделано 42 737 тестов на коронавирус (суточный прирост +1072).
Статистика по районам: Псков – 800
Великие Луки – 559
Островский район – 198
Псковский район – 212
Великолукский район – 155
Порховский район - 126
Дновский район – 90
Невельский район – 96
Плюсский район – 84
Гдовский район – 59
Новосокольнический район – 55
Дедовичский район – 35
Печорский район – 35
Струго-Красненский район – 33
Опочецкий район – 33
Куньинский район –23
Палкинский район – 25
Новоржевский район – 18
Себежский район – 17
Бежаницкий район – 15
Усвятский район – 16
Пыталовский район –11
Локнянский район – 7
Пустошкинский район – 6
Красногородский район – 8
Пушкиногорский район – 6
ИСТОЧНИК KP.RU