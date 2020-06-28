2020-06-28T09:33:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Два человека умерли от Covid-19 в Псковской области

Анна Лаба
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Число выявленных зараженных в Псковской области за минувшие сутки, 27 июня, увеличилось на 55 человека и достигло 2 722 с момента начала пандемии. При этом число выздоровевших увеличилось на 11 человек и достигло 947, а число умерших увеличилось - 21.

Также по данным на утро 28 июня в регионе за все время было сделано 42 737 тестов на коронавирус (суточный прирост +1072).

Статистика по районам: Псков – 800

Великие Луки – 559

Островский район – 198

Псковский район – 212

Великолукский район – 155

Порховский район - 126

Дновский район – 90

Невельский район – 96

Плюсский район – 84

Гдовский район – 59

Новосокольнический район – 55

Дедовичский район – 35

Печорский район – 35

Струго-Красненский район – 33

Опочецкий район – 33

Куньинский район –23

Палкинский район – 25

Новоржевский район – 18

Себежский район – 17

Бежаницкий район – 15

Усвятский район – 16

Пыталовский район –11

Локнянский район – 7

Пустошкинский район – 6

Красногородский район – 8

Пушкиногорский район – 6

ИСТОЧНИК KP.RU

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