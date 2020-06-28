В Псковской области пройдет конкурс «Десантный взвод»

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:53:50+03:00

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В Псковской области пройдет конкурс по полевой выучке «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020». Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Более 300 военнослужащих ВДВ примет участие в этапе Воздушно-десантных войск. Конкурс запланирован на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» с 28 июня по 7 июля.

Десантники прыгнут на па парашютах Д-10 на незнакомую площадку в составе подразделения из вертолетов армейской авиации МИ-8АМТШ, далее осуществят марш-бросок длиной в десять километров.

На БМД-2 и БМД-4М военные осилят пять километров. Совершат боевые стрельбы из вооружения боевых машин, из автоматов АК-74М и гранатометов РПГ-7Д. Также пройдет «гонка преследования» и эстафета на боевых машинах, ориентирование на местности.

Победители отправятся на международный этап конкурса «Десантный взвод» в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU