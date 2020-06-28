Как в этом году будут отдыхать люди
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В этом году туристы должных отдыхать в санаториях в масках. На сейте Роспотребнадзора опубликован документ с новыми профилактическими рекомендациями.
Люди будут обязаны одевать медицинские маски и менять каждые три часа в обществе других отдыхающих. Персонал санаториев обязан дезинфицировать общий туристический транспорт.
Если на территории курорта есть пляж, то пляжное оборудование должно стоять с соблюдением социальной дистанции. Мерить температуру нужно не менее одного раза в день.
ИСТОЧНИК KP.RU