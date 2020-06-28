2020-06-28T12:47:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Вакцинация от коронавируса показала негативные последствия

Анна Лаба
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После вакцинации от коронавирусной инфекции выявили неблагоприятные признаки. Об этом рассказал доктор медицинских наук, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в эфире радио Sputnik.

«Температура до 37,5 градусов считается легкой реакцией, до 38,5 градусов – нормальная средняя реакция, выше 38,6 градусов уже сильная реакция», - пояснил Костинов.

Реакции на препараты должна быть минимальной. На месте же укола инъекции возможно покраснение, однако диаметр не должен превышать восемь сантиметров и никакого уплотнения, заявляет иммунолог.

Температура и реакция на вакцину протекает не более двух дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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