Для гостей Псковской области отменили 2-недельный карантин
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Приезжие в Псковскую область больше не обязаны соблюдать карантин две недели. Об этом пишет газета «Великолукская правда» на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Представители регионального комитета по туризму заявили, что самоизоляция не отменяется, но из предписания превратилась в рекомендацию.
«Комсомолка» призывает оставаться дома, если вы плохо себя почувствовали, соблюдать масочный режим и без необходимости не посещать общественные места.
ИСТОЧНИК KP.RU