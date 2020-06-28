Для гостей Псковской области отменили 2-недельный карантин

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:59:23+03:00

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Приезжие в Псковскую область больше не обязаны соблюдать карантин две недели. Об этом пишет газета «Великолукская правда» на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Представители регионального комитета по туризму заявили, что самоизоляция не отменяется, но из предписания превратилась в рекомендацию.

«Комсомолка» призывает оставаться дома, если вы плохо себя почувствовали, соблюдать масочный режим и без необходимости не посещать общественные места.

ИСТОЧНИК KP.RU