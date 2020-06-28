Пушкинский заповедник снова открывает свои двери для посетителей
Фото из официальной группы Пушкинского заповедника
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Пушкинский заповедник с 1 июля открывает свои двери для посещения, сообщили в официальной группе музея в социальной сети ВКонтакте.
В группе отметили, что теперь возможно прийти на экскурсию на открытом воздухе группой до 10 человек, а также посетить и сами музеи группой до 5 человек.
Посетителям необходимо иметь средства индивидуальной защиты и, при необходимости, индивидуальные складные стульчики, так как общественные скамьи с территории усадеб и парков убраны.
ИСТОЧНИК KP.RU