Пушкинский заповедник снова открывает свои двери для посетителей

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:15:37+03:00

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Пушкинский заповедник с 1 июля открывает свои двери для посещения, сообщили в официальной группе музея в социальной сети ВКонтакте.

В группе отметили, что теперь возможно прийти на экскурсию на открытом воздухе группой до 10 человек, а также посетить и сами музеи группой до 5 человек.

Посетителям необходимо иметь средства индивидуальной защиты и, при необходимости, индивидуальные складные стульчики, так как общественные скамьи с территории усадеб и парков убраны.

ИСТОЧНИК KP.RU