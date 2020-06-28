Псковичи поборются за место в компании Microsoft

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:45:55+03:00

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IT-сообщество ПсковГУ PskovHack примет участие в международном хакатоне от Microsoft. Об этом сообщили на сайте Псковского университета.

"Для нас большая честь участвовать в хакатоне от производителя большинства софта, которым мы пользуемся", - говорят члены команды PskovHack.

Тема 2020 года – удалённая работа. Участники должны предложить креативную идею разработки, которая помогла бы людям в дистанционной работе.

Мероприятие будет проходить 52 часа. Главный приз составляет 500 тысяч иен, а также возможность поработать с вице-президентом Microsoft Амандой Сильвер в качестве наставников и получить от неё ценные рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU