2020-06-29T10:51:24+03:00
Общество

Женщина ночью ворует поребрик на завеличье: псковичи сняли видео

Анна Лаба
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В Пскове на Рижском 9 очевидцы засняли на видео кражу поребрика.

На Рижском проспекте ведется ремонт дорожного покрытия, по ночам строительные материалы находятся на улице без охраны.

Женщина шла вдоль дороги, очевидцы сначала посмеялись, что она идет с тележкой. Далее похитительница остановилась, взяла большой кусок бордюра и положила в сумку на колесах.

«Было видно, что кусок асфальта тяжелый, но она целенаправленно подошла и забрала его. Наверно, на дачном участке не хватает камня» - поделились свидетели.

Псковичка ворует поребрик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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