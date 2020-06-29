Себежскому району предписали разобраться с 40-летней свалкой
Себежский районный суд предписал администрации Себежского района и Идрицы разработать проект рекультивации земель для участка у деревни Трубино. Там находится свалка твердых коммунальных отходов, необходимо провести рекультивацию нарушенных земель. Об этом рассказали в прокуратуре Псковской области.
Свалку в окрестностях деревни устроили в 1978 году, складировали твердые бытовые отходы. Сейчас прекратили свозить туда мусор, объект не состоит в государственном реестре.
Проект по восстановлению земель должен быть готов не позже, чем через семь месяцев, за исполнением будет следить прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU