Себежскому району предписали разобраться с 40-летней свалкой

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:33:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Себежский районный суд предписал администрации Себежского района и Идрицы разработать проект рекультивации земель для участка у деревни Трубино. Там находится свалка твердых коммунальных отходов, необходимо провести рекультивацию нарушенных земель. Об этом рассказали в прокуратуре Псковской области.

Свалку в окрестностях деревни устроили в 1978 году, складировали твердые бытовые отходы. Сейчас прекратили свозить туда мусор, объект не состоит в государственном реестре.

Проект по восстановлению земель должен быть готов не позже, чем через семь месяцев, за исполнением будет следить прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU