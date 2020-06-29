Более тысячи псковичей отметили на городском пляже

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:59:54+03:00

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Псковский городской пляж на минувшей недели посетили более 900 человек. Об этом сообщили в администрации Пскова, данные приводит спасательный пост городского пляжа.

Теплая погода спровоцировала горожан проводить время на несанкционированных берегах реки. На таких пляжах за прошлую неделю побывало более тысячи человек.

На необорудованных местах для отдыха зачастую опасно проводить время. Необходимо соблюдать правила безопасности. Людям уже вручили 250 памяток предупредительного характера с правилами поведения на реках и озерах.

ИСТОЧНИК KP.RU