В Пскове появится новый светофор на перекрестке Шестака и Достовалова
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В Пскове появится новый светофор на перекрестке Шестака и Достовалова. Об этом рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-livе 29 июня.
«Сейчас ремонтируется Гаражный проезд, соответственно, это будет дублёр Рижского проспекта и движения транспорта на данном участке увеличится значительно после ремонта» - прокомментировал начальник отдела.
Папорт признал, что поддерживает идею с регулируемым перекрестком на том участке, поэтому светофор появится в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU