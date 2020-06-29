29 Июнь 2020 2020-06-29T13:45:48+03:00

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В Пскове появится новый светофор на перекрестке Шестака и Достовалова. Об этом рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-livе 29 июня.

«Сейчас ремонтируется Гаражный проезд, соответственно, это будет дублёр Рижского проспекта и движения транспорта на данном участке увеличится значительно после ремонта» - прокомментировал начальник отдела.

Папорт признал, что поддерживает идею с регулируемым перекрестком на том участке, поэтому светофор появится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU