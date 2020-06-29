У псковича отобрали машину за долги в 2 миллиона рублей

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:59:17+03:00

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Судебные приставы наложили арест на машину псковича. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Как отказалось, мужчина должен ГИБДД порядка двух миллионов рублей.

«Это непогашенные задолженности по штрафам ГИБДД, налоговым платежам, кредитам, а также долги перед физическими лицами», – пояснили в ведомстве.

Арестовали и тут же отобрали автомобиль Lada Largus 2018 года, который долго находился в розыске.

В ведомстве сообщили, что Largus выставят на торги, если мужчина в ближайшее время не расплатится по долгам. А деньги от проданной машины пойдут на погашение задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU