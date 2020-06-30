2020-06-30T14:45:42+03:00
Общество

Псковскую "Таблетку" превратят в театр

Анна Лаба
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Псковскую "Таблетку" отдали Театрально-концертной дирекции под Театр кукол. Об этом сообщили во время сессии Псковской городской думы 30 июня.

На сессии заключили, что реконструкции здание не подлежит, поэтому его необходимо снести. Новое здание будет принадлежать Театру кукол. Однако с реализацией задуманного могут возникнуть проблемы, ведь здание находится в охранной зоне города Пскова.

На осуществление плана необходимо 400 миллионов рублей, которые не предусмотрены в бюджете, поделился глава администрации города Александр Братчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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