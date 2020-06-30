Стало известно место, где установят памятник Савве Ямщикову
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В Пскове появится памятник Савве Ямщикову на пересечении улицы Свердлова и улицы Воеводы Шуйского. Вопрос одобрили сегодня во время сессии Псковской городской думы.
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Финансирование поступит из благотворительного фонда имени святого Серафима Вырицкого. На эти деньги будут произведены работы по изготовлению и установке памятника, а также по благоустройству прилегающей территории.
Вопрос уже рассматривался 26 июня в рамках заседания Комитета по социальным вопросам.
ИСТОЧНИК KP.RU