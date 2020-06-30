2020-06-30T16:27:25+03:00
Общество

Псковичка Раиса Кузина была удостоена медали «За заслуги перед Псковом»

Анна Лаба
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Фото благотворительного фонда "Добрый город"Фото благотворительного фонда "Добрый город"
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Медаль «За заслуги перед Псковом» вручат председателю региональной общественной организации «Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей» Раисе Кузиной в День города Пскова. Такое решение приняли сегодня во время сессии Псковской городской думы.

Справка: Раиса Кузина родилась в Псковском районе в 1938 году. Ей было около трех лет, когда началась война, и вскоре немцы вошли в деревню. Всех жителей увезли в Восточной Пруссии для принудительного труда. Там они находились до освобождения Красной Армией в марте 1945 года.

После войны она закончила школу и институт. Работала на Псковском телефонном заводе монтажницей, мастером, инженером-технологом, экономистом труда. А после пенсии начала заниматься общественной работой. Раису Кузину неоднократно награждали за заслуги.

Псковичка рассказала о своей организации: «Наш долг — объединить судьбы оставшихся в живых. Напомнить, какой ценой нам досталось Победа, и не позволять переписывать историю».

ИСТОЧНИК KP.RU

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