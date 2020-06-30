В Пскове состоится первый музыкальный концерт со зрителями

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:12:43+03:00

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В июле в Псковской области состоится первый оффлайн концерт после начала пандемии. Мероприятие будет благотворительным в поддержку медицинских работников «Спасибо Медикам!». Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на в пресс-службу Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт будет происходить в формате кинопаркинга и, как заявляют организаторы, парковка будет оборудована экраном и сценой, на которой несколько часов будут выступать музыканты города Пскова. Зрители послушают выступления групп: «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Концерт можно будет увидеть, не выходя из машин 18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо». Заезд начнется с 17:00. Билеты можно приобрести в онлайн-системе «Орбилет».

Помимо этого, ВКонтакте и на YouTube-канале «Театрально-концертной дирекции» будет прямая онлайн-трансляция.

Основная цель концерта «Спасибо медика» – сбор средств в поддержку медицинских работников региона, перенесших COVID-19. Все вырученные средства от концерта и акции будут направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.

ИСТОЧНИК KP.RU