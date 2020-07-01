В Пскове начался последний день голосования по поправкам в Конституцию
Сегодня, 1 июля, последний день, когда жители Псковской области могут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ.
В этот день с 8 утра и 20 вечера будут работать избирательные участки по месту жительства, где по предъявленному паспорту можно получить бюллетень.
Голосование началось уже 25 июня. Кроме традиционных избирательных участков псковичи могли проголосовать в мобильных пунктах голосования на придомовых территориях или других общественных пространствах. Это решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19.
Сегодня в Псковской области открылось 615 участков для голосования. Уже 43,62% населения приняли участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию до начала основного дня.
Предварительные результаты общероссийского голосования по поправкам станут известны этим вечером.
ИСТОЧНИК KP.RU