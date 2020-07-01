В Пскове начался последний день голосования по поправкам в Конституцию

1 Июль 2020 2020-07-01T08:57:08+03:00

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Сегодня, 1 июля, последний день, когда жители Псковской области могут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ.

В этот день с 8 утра и 20 вечера будут работать избирательные участки по месту жительства, где по предъявленному паспорту можно получить бюллетень.

Голосование началось уже 25 июня. Кроме традиционных избирательных участков псковичи могли проголосовать в мобильных пунктах голосования на придомовых территориях или других общественных пространствах. Это решение было принято, чтобы минимизировать риск заражения COVID-19.

Сегодня в Псковской области открылось 615 участков для голосования. Уже 43,62% населения приняли участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию до начала основного дня.

Предварительные результаты общероссийского голосования по поправкам станут известны этим вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU