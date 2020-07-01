Игорь Сопов отчитался о нарушениях в работе избирательной комиссии
Голосование по поправкам в Конституцию в Пскове проходит без нарушений, сообщил на кратком брифинге утром 1 июля председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов.
Он также отметил, что на некоторых избирательных участках в Псковской области вчера были проблемы с отключением электроэнергии из-за прошедшего в некоторых районах урагана. Однако накануне все проблемы удалось решить.
Игорь Сопов также добавил, что в списки избирателей по Псковской области внесены 525 тысяч 183 человека. Все 615 участков открылись вовремя.
Первый проголосовавший в Пскове 1 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU