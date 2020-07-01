2020-07-01T09:06:36+03:00
Общество

Игорь Сопов отчитался о нарушениях в работе избирательной комиссии

Анастасия Тарасова
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Голосование по поправкам в Конституцию в Пскове проходит без нарушений, сообщил на кратком брифинге утром 1 июля председатель Избирательной комиссии региона Игорь Сопов.

Он также отметил, что на некоторых избирательных участках в Псковской области вчера были проблемы с отключением электроэнергии из-за прошедшего в некоторых районах урагана. Однако накануне все проблемы удалось решить.

Игорь Сопов также добавил, что в списки избирателей по Псковской области внесены 525 тысяч 183 человека. Все 615 участков открылись вовремя.

Первый проголосовавший в Пскове 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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