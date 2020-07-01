Александр Нестерук рассказал о безопасности голосования по поправкам

1 Июль 2020 2020-07-01T09:24:09+03:00

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Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал об эпидемиологической безопасности на избирательных участках.

Он отметил, что в Псковской области по уровню заболевших отмечаются положительные сдвиги и никаких ухудшений в связи с голосованием по поправкам не ожидается.

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Разработаны рекомендации для избирательных комиссий регионов. Созданы все условия, чтобы избежать скопления людей, на всех избирательных участках организованы отдельные входы и выходы.

Александр Нестерук отметил, что «на всех избирательных участках всем голосующим выдаются средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, дезинфицирующие средства». Средствами защиты также обеспечены сотрудники УИК, наблюдатели и правоохранители.

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Александр Нестерук подчеркнул, что применение защитных средств позволит полностью предотвратить риски заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU