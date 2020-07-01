Псковичи скорбят об умершем от COVID-19 Анваре Сабирове

1 Июль 2020 2020-07-01T12:17:43+03:00

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Анестезиолог-реаниматолог Анвар Сабиров, работавший в COVID-центре в Псковской области, скончался от осложнений после заболевания COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Коронавирус у Анвара Сабирова диагностировали 13 июня. Получив положительный результат, он начал амбулаторное лечение, поскольку изначально заболевание протекало в легкой форме. Потом состояние медика резко ухудшилось - его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но к тому моменту поражение легких оказалось необратимым.

Анвар Сабиров работал в Псковской области 25 лет, из них 17 лет – в Псковской городской больнице.

Это второй официально подтвержденный летальный случай среди медицинских работников Псковской области.

Все, кто знал Анвара Сабирова были шокированы его уходом. В комментариях под его новостью его вспоминают как светлого доброго человека, замечательного коллегу и прекрасного врача.

"Замечательный доктор. Мне посчастливилось с ним работать. Светлая память Анвару Умаровичу", - пишут люди в комментариях под новостью о его смерти.

Соболезнования выразили не только псковичи: "Примите соболезнования из Кувейта. Невосполнимая потеря для Пскова и области"

На выходных в Псковской области выявили новый очаг коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU