Стало известно, когда в Пскове откроются монастыри и храмы

1 Июль 2020 2020-07-01T13:37:50+03:00

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Монастыри и храмы Псковской епархии с 3 июля открываются для посещения паломниками и туристами с соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщили в группе Псковской Епархии в социальной сети «Вконтакте».

Псковичам все еще следует соблюдать все меры социальной безопасности: нахождение в храмах возможно только при условии соблюдения социальной дистанции и наличии масок. В случае невозможности соблюдения дистанции при экскурсии на улице – ношение масок также обязательно.

Список ограничений, которые снимают 3 июля:

1. Нахождение паломников на территории монастыря возможно в количестве не более 10 человек. При этом на монастырской территории одновременно может находиться не более четырех групп.

2. Внутри помещений разрешаются экскурсии в количестве не более 5 человек.

3. В храмах, где количество прихожан позволяет соблюдать социальную дистанцию, будут возобновлены общественные богослужения внутри храмов. В тех храмах и монастырях, где это невозможно - богослужения продолжат совершаться на прихрамовой территории.

4. Во внебогослужебное время в храмах могут находиться не более 5 прихожан.

5. Пещеры Псково-Печерского монастыря пока остаются закрытыми. Связано это с тем, что в них невозможно соблюдение

ИСТОЧНИК KP.RU