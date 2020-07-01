Движение «Голос» не выявило в Пскове нарушений на голосовании
Общероссийское общественное движение «Голос» не зафиксировало в Пскове никаких нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом заявил координатор общероссийского общественного движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский.
«Мы наблюдаем за ходом общероссийского голосования по всему городу, контролируем соответствие, как российскому законодательству, так и международным нормам», - подчеркнул он.
Координатор движения «Голос» также отметил, что они еще сфокусируют внимание на подсчете голосов, но не ожидают никаких серьезных нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU