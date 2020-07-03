2020-07-03T10:00:57+03:00
Общество

В Минобрнауки рассказали, как студенты вузов начнут учебный год

Анастасия Тарасова
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Учебный год в вузах может начаться в дистанционном формате или позже обычного, заявил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

По словам Афанасьева, это может произойти если в России пойдет вторая волна коронавируса. Он отметил, что начало учебного года в дистанционном формате является критическим и маловероятным сценарием.

«Мы на него не рассчитываем, хотя готовы к нему», - отмечает замглавы министерства.

Вместе с тем он напомнил, что по законодательству, университеты имеют право перенести начало учебного года максимум на два месяца - до завершения опасной эпидемиологической ситуации.

При этом сейчас министерство ожидает, что ситуация с пандемией нормализуется и учебный год начнется в привычном формате 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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