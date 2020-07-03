На автомобили многодетных семей предложили распространить новые льготы

3 Июль 2020 2020-07-03T12:56:21+03:00

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На автомобили многодетных семей предложили распространить льготы по транспортному налогу, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на Псковское областное Собрание депутатов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предлагает расширить Закон «О налоговых льготах на 2020 год».

Предполагается расширение перечня транспортных средств, попадающих под льготы, за счёт повышения предельных параметров мощности. Для малообеспеченных многодетных семей мощность попадающих под льготу транспортных средств может быть изменена со 150 до 200 лошадиных сил.

Многодетные семьи для перевозки детей чаще всего используют устаревшие автомобили с большим количеством посадочных мест, которые в силу мощности обычно облагаются высоким транспортным налогом

В 2018 году под налоговые льготы подпадала 401 малообеспеченная многодетная семья. При изменении параметров мощности поддержкой смогут воспользоваться ещё 598 человек. Сообщается, что объёмы налоговых льгот, по прогнозам разработчиков, не превысят 5,1 млн рублей.

«Увеличение мощности льготируемых транспортных средств позволит повысить уровень жизни данной категории граждан и будет способствовать улучшению демографической ситуации в Псковской области», - отмечают авторы инициативы в пояснительной записке.

Для участников Великой Отечественной войны также предлагают ввести новые льготы: мощность попадающих под льготу транспортных средств может быть изменена со 100 до 150 лошадиных сил. Эта мера социальной поддержки предложена в связи с празднованием 75-летия Победы.

Учитывая, что в настоящее время в регионе проживает всего 431 участник Великой Отечественной войны, из которых действующей льготой пользуются всего 12 налогоплательщиков, существенного роста объёмов налоговых льгот по этой категории не ожидается.

Проект закона «О внесении изменений в статью 1 Закона Псковской области «О налоговых льготах на 2020 год» направлен для предварительного изучения в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

ИСТОЧНИК KP.RU