В Псковской области общепит, аттракционы и бассейны пока будут закрыты
.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Предприятие общепита, аттракционов, бассейнов и соляриев в скором времени открыты не будут, сообщили сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в США, губернаторы, которые ослабили ограничительные меры сейчас вынуждены возвращаться к противовирусным ограничениям.
Он отметил, что не хочет, чтобы в Псковская область пошла по такому же сценарию.
Сегодня в Псковской области зарегистрировано еще 2 случая смертей от COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU