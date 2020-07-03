В Псковской области общепит, аттракционы и бассейны пока будут закрыты

3 Июль 2020 2020-07-03T14:31:06+03:00

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Предприятие общепита, аттракционов, бассейнов и соляриев в скором времени открыты не будут, сообщили сегодня на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в США, губернаторы, которые ослабили ограничительные меры сейчас вынуждены возвращаться к противовирусным ограничениям.

Он отметил, что не хочет, чтобы в Псковская область пошла по такому же сценарию.

Сегодня в Псковской области зарегистрировано еще 2 случая смертей от COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU