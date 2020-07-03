Детские лагеря и санатории откроются в Псковской области 15 июля
Детские оздоровительные лагеря откроются в Псковской области 15 июля, сообщает Псковское агенство информации.
Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Михаил Ведерников отметил, что на данный момент разработан алгоритм, по которому могут открыться детские санатории и лагеря. Оздоровительную кампанию можно начинать уже с 15 июля.
«Нет необходимости требовать тесты у жителей региона, - добавил Михаил Ведерников. – А у тех, кто приезжает из других регионов, целесообразно, чтобы была справка, сделанная не более чем 72 часа назад».
Губернатор также добавил, что на организацию работы, продажу путёвок и подготовку медицинских справок понадобится время.
ИСТОЧНИК KP.RU