Детские лагеря и санатории откроются в Псковской области 15 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T14:59:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Детские оздоровительные лагеря откроются в Псковской области 15 июля, сообщает Псковское агенство информации.

Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Михаил Ведерников отметил, что на данный момент разработан алгоритм, по которому могут открыться детские санатории и лагеря. Оздоровительную кампанию можно начинать уже с 15 июля.

«Нет необходимости требовать тесты у жителей региона, - добавил Михаил Ведерников. – А у тех, кто приезжает из других регионов, целесообразно, чтобы была справка, сделанная не более чем 72 часа назад».

Губернатор также добавил, что на организацию работы, продажу путёвок и подготовку медицинских справок понадобится время.

ИСТОЧНИК KP.RU