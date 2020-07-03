2020-07-03T14:59:25+03:00
Общество

Детские лагеря и санатории откроются в Псковской области 15 июля

Анастасия Тарасова
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Детские оздоровительные лагеря откроются в Псковской области 15 июля, сообщает Псковское агенство информации.

Соответствующее решение было принято сегодня во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Михаил Ведерников отметил, что на данный момент разработан алгоритм, по которому могут открыться детские санатории и лагеря. Оздоровительную кампанию можно начинать уже с 15 июля.

«Нет необходимости требовать тесты у жителей региона, - добавил Михаил Ведерников. – А у тех, кто приезжает из других регионов, целесообразно, чтобы была справка, сделанная не более чем 72 часа назад».

Губернатор также добавил, что на организацию работы, продажу путёвок и подготовку медицинских справок понадобится время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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