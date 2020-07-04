В Псковской области разрешили ходить в магазины без перчаток

4 Июль 2020 2020-07-04T09:46:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области с сегодняшнего дня разрешается не носить перчатки при походе в магазины одежды и обуви.

Покупатели могут либо продолжить использовать перчатки, либо обрабатывать руки при входе дезинфицирующим средством.

Кроме того, в торговых залах и организациях сферы услуг все еще запрещено нахождение без защитных масок.

Соответствующее изменение внесено в указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В противокоронавирусном указе подчеркивается, что индивидуальные предприниматели и организации, которые осуществляют торговлю, должны обеспечить выполнение специализированных рекомендаций Роспотребнадзора, разработанных для торговых точек.

ИСТОЧНИК KP.RU