В Псковской области разрешили ходить в магазины без перчаток
В Псковской области с сегодняшнего дня разрешается не носить перчатки при походе в магазины одежды и обуви.
Покупатели могут либо продолжить использовать перчатки, либо обрабатывать руки при входе дезинфицирующим средством.
Кроме того, в торговых залах и организациях сферы услуг все еще запрещено нахождение без защитных масок.
Соответствующее изменение внесено в указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В противокоронавирусном указе подчеркивается, что индивидуальные предприниматели и организации, которые осуществляют торговлю, должны обеспечить выполнение специализированных рекомендаций Роспотребнадзора, разработанных для торговых точек.
ИСТОЧНИК KP.RU