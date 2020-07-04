2020-07-04T10:56:13+03:00
Общество

Концерт "Лавандовая ночь" состоится в Пскове 1 августа

Анастасия Тарасова
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Губернаторский симфонический оркестр открывает «Летние сезоны»концертом «Лавандовая ночь». Об этом сообщается на сайте Псковской областной филармонии.

Организаторы концерта обещают псковичам незабываемый вечер под открытым небом на террасе отеля «Покровский».

«Лавандовая ночь», это – теплый вечер, переходящий в сумерки бархатной ночи, великолепный вид на Покровскую башню на набережные реки Великой и прекрасная музыка», - рассказывают организаторы.

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В концерте примет участие солистка Мариинского театра Мария Баянкина.

В описании концерту сказано, что для псковичей в этот вечер прозвучат лучшие страницы из ее репертуара, включающего в себя широчайшую палитру оперных арий и вокальной музыки самых разных музыкальных школ и направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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